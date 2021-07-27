ملاك وعيسي.. ميداليات برونزية في أولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء، 27-07-2021
08:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حصلت اللاعبة هداية
ملاك
واللاعب سيف عيسي علي الميداليات البرونزية في منافسات التايكوندو في
أولمبياد طوكيو 2020
.
و حققت
اللاعبة هداية ملاك
، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي
السيدات وزن 67 كجم، بأولمبياد طوكيو 2020
، بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي
ميكفيرسون بنتيجة 17-6، في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية
في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو
2016.
بينما
تُوج اللاعب سيف عيسى
بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه على اللاعب
النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.
جدير بالذكر أن أولمبياد
طوكيو 2020
تم تأجيها لمدة عام بسبب جائحة كورونا، و أقيمت في 32 يوليو وتستمر حتى
8 أغسطس المقبل.