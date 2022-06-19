ضربة للأهلي قبل ساعات من القمة.. إصابة نجم الفريق واستبعاده من المشاركة
الاهلي
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الأحد، 19-06-202212:44 م
أكد الإعلامي
أحمد شوبير، أن الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي رفض مشاركة المالي أليو
ديانج لاعب الفريق أمام الزمالك اليوم الأحد، على ملعب السلام في اللقاء المؤجل من
الجولة الـ 20 بمسابقة الدوري الممتاز.
وقال شوبير عبر
برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "أليو ديانج يعاني من كدمة في الركبة، واللاعب طلب حقنه بالمسكنات من أجل خوض المباراة
لكن الجهاز الطبي يفضل عدم تواجده في مباراة اليوم حتى لا تتفاقم الإصابة".
وأضاف شوبير:
"حمدي فتحي وعمرو السولية سيقودان خط وسط الأهلي أمام الزمالك".
فيما قال الاعلامي سيف زاهر: «حتى الأن
لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، سيغيب عن الفريق الأحمر مباراة اليوم، في ظل
معاناته من إصابة عضلية»، مضيفًا: «لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن مشاركة أيمن
أشرف».