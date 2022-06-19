الأحد 19 يونيو 2022
توقيت مصر 18:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد الشقنفيري يرد على صوره الحميمية: لم أتزوجها ومش عايز أخوض في أعراض

بالفيديو.. شقيقة مودل روز تثير الجدل بظهور جرئ

السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية

ضربة للأهلي قبل ساعات من القمة.. إصابة نجم الفريق واستبعاده من المشاركة

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس: كان لبسها مغري جدًا وبرفانها جامد

ابنة حسني عبدربه تفضحه في بث مباشر: كذاب وحسبي الله ونعم الوكيل فيك

ليس الخطيب أو شحاتة.. «أبوجريشة» يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ مصر

المحكمة تخلع عروس المنوفية: الزوج عاجز عن فض بكارتها

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

قصة هند القحطاني مع 4 شباب من أبناء عمومتها جلسوا أمامها للزواج منهم(فيديو)

ADS
 

ضربة للأهلي قبل ساعات من القمة.. إصابة نجم الفريق واستبعاده من المشاركة

image
الاهلي
Native
Teads
الأحد، 19-06-2022 12:44 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي رفض مشاركة المالي أليو ديانج لاعب الفريق أمام الزمالك اليوم الأحد، على ملعب السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 20 بمسابقة الدوري الممتاز.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "أليو ديانج  يعاني من كدمة في الركبة، واللاعب طلب حقنه بالمسكنات من أجل خوض المباراة لكن الجهاز الطبي يفضل عدم تواجده في مباراة اليوم حتى لا تتفاقم الإصابة".
وأضاف شوبير: "حمدي فتحي وعمرو السولية سيقودان خط وسط الأهلي أمام الزمالك".
 فيما قال الاعلامي سيف زاهر: «حتى الأن لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، سيغيب عن الفريق الأحمر مباراة اليوم، في ظل معاناته من إصابة عضلية»، مضيفًا: «لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن مشاركة أيمن أشرف».
 

إقرأ ايضا

697

ليس الخطيب أو شحاتة.. «أبوجريشة» يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ مصر

image

سيف زاهر يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد «أبوجبل» من مباراة القمة

image

مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة الأهلي ويكشف السبب

أخبار متعلقة

image

سيف زاهر يكشف السبب الحقيقي لاستبعاد «أبوجبل» من مباراة القمة

image

مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة الأهلي ويكشف السبب

1781868_0

نجم الزمالك يصدم الجميع ويوقع للأهلي 5 سنوات

1265874_0

مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب بعد سجنه عامًا: أنت أسطورة

20220531164750810

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

عصام-عبدالفتاح

عصام عبدالفتاح يكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك