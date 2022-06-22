تفاصيل لأول مرة.. كيف أفشل حسن شحاتة صفقة انتقال«صلاح» للزمالك؟
صلاح
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الأربعاء، 22-06-202210:41 ص
كشف
تامر يسري وكيل محمد صلاح السابق عن كواليس فشل انتقال صلاح إلى نادي الزمالك.
وقال
يسري في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش مع الإعلامي
هاني حتحوت: «تمت جلسة بيني وبين عبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق
ومحمد صلاح، وكانت في آخر أسبوع في يناير في 2012، وابلغته برغبة الزمالك في ضمه
والحصول على 800 ألف جنيه في الموسم.
وتابع:
«كان هناك اتفاق في حالة تلقيه عرض بمليون ونصف يورو فسيرحل وكان صلاح قريبا من
اللعب للزمالك.
وأضاف:
«فوجئنا بالتصريح التاريخي لممدوح عباس أن محمد صلاح يحتاج وقت لينصهر في بوتقة
الفريق، وهذا لم يكن رأي ممدوح عباس، وكان رأي حسن شحاتة وفقا لعبدالله جورج
وحديثه معي.
وأكد:
«حسن شحاتة قال لو تم التعاقد مع محمد صلاح سيتم رفع عقد عمر جابر ومحمد إبراهيم من
400 لـ 800 ألف جنيه، وحسن شحاتة فضل التعاقد مع إسلام عوض بدلا من محمد صلاح.
واختتم
تصريحاته: «صلاح بعد فشل المفاوضات أكد أنه سيعلم الجميع من هو صلاح، وأين يصل،
مؤكدا أنه أبدى موافقته اللعب للزمالك، ولكنه لم يظهر انتمائه الواضح سواء للأهلي
أو الزمالك.