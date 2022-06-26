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اليوم..موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والقنوات الناقلة

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الاهلي
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الأحد، 26-06-2022 09:17 ص

يترقب عشاق كرة القدم، مساء اليوم، الأحد، المواجهة الهامة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم "2020-2021" الماضي.
تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد القاهرة الدولي.
سيتم بث مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية حيث تنقل المباراة قناة ON Time Sports 1 HDويسبقها استديو تحليلي بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية السابقين.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز
وفقا للتدريبات الأخيرة وجاهزية لاعبي الأهلي ينتظر أن يخوض سامي قمصان مباراة الأهلي وبيراميدز بتشكيل للمارد الأحمر يضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة».

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وصلاح محسن.

فيما أعلن الاتحاد المصري تعيين كوفاكس، صاحب الـ37 عاما، حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز.

 

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