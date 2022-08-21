تصريح مفاجئ من «صلاح» تعليقًا على بداية الدوري الغير موفقة لـ ليفربول

الأحد، 21-08-2022
10:45 ص
صرح النجم محمد
صلاح
، مهاجم ليفربول
، بأن فريقه لم يبدأ الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز
لكرة القدم (2022-2023)، بالطريقة التي يريدها، وعليه إظهار رد الفعل الصحيح.
ومن المقرر أن
يحل ليفربول
ضيفا على غريمه مانشستر يونايتد مساء الاثنين المقبل، على ملعب
"أولد ترافورد"، وذلك في ختام مباريات الجولة الثالثة من "البريمير
ليغ".
وسقط ليفربول
في
فخ التعادل في أول مباراتين ضمن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، أمام كل
من مضيفه فولهام (2-2) وضيفه كريستال بالاس (1-1).
بينما تعرض
مانشستر يونايتد لهزيمتين متتاليتين على يد كل من برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4)
على الترتيب.
وقال صلاح
في
مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لم نبدأ الموسم
بالطريقة التي نريدها، لكنني أعتقد أن هذا جزء من اللعبة، خسرنا 4 نقاط في أول
مباراتين، وهذه أشياء يمكن أن تحدث، علينا أن نظهر رد الفعل الصحيح".
وأضاف: "لا
يمكننا خسارة النقاط مبكرا، خاصة عندما ننافس مانشستر سيتي وتشيلسي، وهما فريقان
لا يفقدان النقاط بسهولة، لذلك يجب أن نحاول العودة للفوز".
وردا على سؤال
حول اتساع الفارق إلى 7 نقاط في حال خسارة ليفربول
وفوز مانشستر سيتي في الجولة
الثالثة، قال صلاح
: "أعتقد أنه من المبكر التفكير بشأن هذا الفارق مع مانشستر
سيتي الآن".
وتابع المهاجم
المصري: "الجميع متحمس لهذا الموسم، ونتطلع جميعا لتقديم المستوى الخاص بنا،
يجب أن نتطلع للمضي قدما حيث اننا لا يمكننا تغيير الماضي، ولهذا يجب أن نركز على
المباريات المقبلة".
وأتم محمد صلاح
،
تصريحاته بالقول: "مباراة مانشستر يونايتد دائما ما تكون خاصة بالنسبة
للمدينة والنادي وعلى الصعيد التاريخي أيضا، فهما الفريقان الأكبر في إنجلترا من
الناحية التاريخية، إنها مباراة خاصة للجميع، وهذا قد يضيف بعض الضغط".
يذكر أن مانشستر
سيتي يتصدر حاليا ترتيب الدوري
الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط،
بعد أن حقق انتصارين متتاليين، بينما يحتل ليفربول
المرتبة الـ12 على سلم الترتيب
برصيد نقطتين فقط، بعد سقوطه في التعادل مرتين.
في حين يقبع
مانشستر يونايتد في قاع ترتيب الدوري
من دون نقاط، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.