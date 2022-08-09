اتحاد الكرة يتجاهل مطالب الأهلي.. والأخير برد حاسم

الثلاثاء، 09-08-2022
02:30 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير، رد فعل النادي الأهلي بعدما رفض اتحاد الكرة
تنفيذ مطالب النادي التي هدد بالانسحاب
من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، حال عدم
تنفيذها.
وكانت مطالب الأهلي تتضمن إيقاف الحكم محمود عاشور وإحالته للتحقيق بعد إلغاء
هدف الفريق أمام فاركو.
وهدد النادي الأهلي بالانسحاب
في بيان رسمي من مسابقتي الكأس والسوبر
المحليتين بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الفريق أمام فاركو في الدوري
المصري،
متهما الحكم محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.
وطالب الأهلي بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح
رئيس لجنة الحكام، لكن اتحاد الكرة
عين عاشور حكم فيديو لمباراة بيراميدز وغزل
المحلة اليوم الثلاثاء، كما أعلن عن اجتماع بين عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام
ومارك كلاتنبرغ خبير التحكيم الذي تعاقد معه مؤخرا لتطوير أداء الحكام ـ ما يعني
استمرار عبدالفتاح في منصبه ـ ، وهو ما يعني رفض مطالب الأهلي كليا.
وقال شوبير اليوم الثلاثاء، عبر برنامجه الإذاعي الصباحي، إنه تحدث مع
مسؤول في النادي الأهلي من أصحاب القرار حيث شدد له الأخير على أن اتحاد الكرة
لم
يرد على مطالب الأهلي وهو ما يعني تمسك النادي بموقفه بالانسحاب
من المسابقتين.
ويلعب الأهلي الأحد المقبل، مع مصر المقاصة ضمن نهائي كأس مصر ما يعني أنه
تبقى أقل من أسبوع على المباراة التي هدد الأهلي بالانسحاب
منها.
ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في الدوري
المصري خلف الزمالك المتصدر
وبيراميدز.
وتلعب مباراة السوبر المصري أكتوبر المقبل في أبوظبي بين الزمالك بطل
الدوري
والكأس والأهلي وصيف البطولتين.