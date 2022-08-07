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شاهد.. صلاح ينقذ ليفربول من هزيمة محققة في الدقائق الحرجة

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صلاح
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الأحد، 07-08-2022 10:45 ص


تمكن النجم المصري محمد صلاح، من إنقاذ فريقه ليفربول من هزيمة محققة
أمام مضيفه فولهام (2-2) أمس السبت، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتمكن "صلاح" من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء المباراة، كما أنه صنع الهدف الأول الذي سجله زميله في الفريق داروين نونيز.
وفي التفاصيل فقد وضع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش فريق فولهام، العائد إلى "البريمير ليغ"، في المقدمة عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

ورد الأوروغوياني داروين نونيز، المهاجم الجديد لفريق ليفربول بهدف التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة 64 بعد تمريرة من زميله محمد صلاح.

وعاد ميتروفيتش ووضع فولهام في المقدمة مرة ثانية بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

ومن ثم اقتنص محمد صلاح هدف التعادل "للريدز" في الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كرافين كوتاج - Craven Cottage" بالعاصمة لندن.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 119 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح ثالث أكبر هدافي ليفربول في "البريمير ليغ" متجاوزا رقم الأسطورة مايكل أوين برصيد 118 هدفا، وقلص "الفرعون" المصري الفارق إلى هدف واحد بينه وبين الأسطورة ستيفن جيرارد صاحب المركز الثاني، وتفصله 9 أهداف فقط عن متصدر قائمة الهدافين روبي فاولر.

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