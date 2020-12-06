الأحد، 06-12-2020
09:57 م
الطيب حسين
كشف الإعلامي الرياضي، عصام الشوالي، عن تصريحات متميزة للألماني يورجن كلوب
مدرب فريق ليفربول عن لاعبي محمد صلاح
وساديو ماني
.
وكتب "الشوالي" منشورًا على حسابه بـ"فيس بوك" حيث وصف كلوب
بـ"المتميز".
وقال: "يورجن كلوب
: "يتوضأ المسلمون في كثير من الأحيان في أوقات محددّة ، لذلك نحن دائمًا ننهي عمليات الإحماء قبل دقيقتين لإعطاء وقت للاعبينا المسلمين مثل ماني وصلاح للوضوء قبل المباراة ، كما طلب ذلك الإسلام ، ليس لدي مشكلة في إعطائهم هذه الدقيقتين لمنحهم الوقت للقيام بشيء مهم للغاية بالنسبة لهم!
أحب أن يكون لدي فريق "متعدد الثقافات"! أود أن أقول إن وجود مثل هؤلاء السفراء الجيدين للدين الإسلامي في فريقنا أمر رائع حقًا!
المتميّز يورجن كلوب
".