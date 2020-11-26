تعليق مؤثر لـ محمد صلاح على رحيل مارادونا

الخميس، 26-11-2020
02:05 م
المصريون
علق النجم المصري محمد صلاح
، لاعب ليفربول الإنجليزي، على رحيل
أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
، الذي وافته المنية أمس الأربعاء
عن عمر ناهز 60 عاما نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، بكلمات مؤثرة.
ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" اليوم
الخميس، صورة لمارادونا
بقميص منتخب الأرجنتين، وأرفقها بالقول: "رحل أسطورة عالم
كرة القدم مبكرا، تعازي ومشاعري مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم".
ورحل عن عالمنا أمس الأربعاء
"مارادونا
" عن عمر ناهز الـ 60 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة،
وأعلن رئيس الأرجنتين الحداد 3 أيام في البلاد.