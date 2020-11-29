كلوب يفجر مفاجأة عن غضب صلاح بعد استبداله في مباراة ليفربول: هناك مشكلة كبيرة

الأحد، 29-11-2020
08:20 ص
أحمد عادل شعبان
علق الألماني يورجن كلوب
- المدير الفني لفريق ليفربول
الإنجليزي - على خروج النجم المصري محمد صلاح
غاضبا بعد استبداله في مباراة برايتون التي انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين بهدف لكل منهما.
وخرج صلاح
مستبدلا في منتصف الشوط الثاني بعدما أحرز هدفا وألغاه الفار بدعوى التسلل.
وانزعج صلاح
بسبب قرار كلوب
بتغييره وخرج غاضبا ولم يسلم على المدير الفني وجلس ممتعضا على دكة البدلاء.
وعلق كلوب
على انزعاج صلاح
قائلا في المؤتمر الصحفي للمباراة: إذا كان صلاح
يخرج من الملعب ضاحكا رغم الظروف التي يمر بها ليفربول
فوقتها سوف أدرك أن هناك مشكلة كبيرة .. ما حدث طبيعي.
وأضاف: أدرك أن صلاح
لا يحب ذلك وبالتالي يجب أن نكون حذرين معه لكن في النهاية هذه كرة القدم وأحيانا نحتاج للتغيير.