ديفيد جيمس يعلن عن موعد انضمام «صلاح» إلى ريال مدريد

الثلاثاء، 24-11-2020
03:52 م
المصريون
يعتقد نجم نادي ليفربول
ومنتخب إنجلترا
السابق، ديفيد جيمس
، أن انضمام المصري محمد صلاح
إلى أحد الأندية الأوروبية
الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بات أمرا معقولا.
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن
جيمس قوله "بيع صلاح إلى ريال مدريد
؟ إذا كان السعر مناسبا، سيتم بيع أي
لاعب. يعتمد الأمر على الأموال المعروضة".
وتابع: "ليفربول
لا يعتمد على محمد صلاح
فقط وهذا شيء يحسب للمدرب يورغن كلوب، لكن لا بد أيضا من التعاقد مع بديل، حال
الاستغناء عن صلاح".
وواصل: "لا أعتقد أن انتقال صلاح إلى
مانشستر سيتي (المنافس المحلي) سيكون أمرا جيدا لفريق ليفربول
، من الأفضل أن ينتقل
إلى دوري مختلف".
وختم "بالنسبة لي، لا أعتقد أن صلاح لا
يمكن الاستغناء عن خدماته في نادي ليفربول
، والمنطق يقول إنه سيرحل لدوري ودولة
مختلفة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".