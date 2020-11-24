مدرب ليفربول يزف بشرى سارة بشأن صلاح

الثلاثاء، 24-11-2020
06:22 م
أحمد سالم
أكد الألماني يورجن كلوب
، المدير الفني لفريق ليفربول
، أن محمد صلاح
تعافى تمامًا من فيروس كورونا وأصبح جاهزًا لخوض مباراة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب
في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" محمد صلاح
تدرب معنا بشكل عادي في التمرين، وهو جاهز لمواجهة أتالانتا غدًا."
وأضاف:" محمد صلاح
جاءت مسحته الثانية سلبية وهو جاهز لمباراة أتالانتا."
علق النجم المصري محمد صلاح
نجم فريق ليفربول
الإنجليزي، على بعض الانتقادات التي يتعرض لها دائما.
وقال محمد صلاح
في تصريحات أبرزها موقع ليفربول
إيكو:" بعض الناس ينتقدون دائما، سيقولون أنه أن هذا الشخص جيدا في ذلك، لكنه ليس جيدا في هذا الجزء".
وتابع:" علي مواصلة مع أقدمه رفقة ليفربول
، أنا فخور جدا بما أحققه".