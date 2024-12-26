تريزيجيه على بعد خطوة من الأهلي برقم خيالي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة حول إمكانية انتقال محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي الريان القطري، إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث ارتبط اسم محمود تريزيجيه بقوة بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الحالي، بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين.

1.5 مليون يورو تفصل تريزيجيه عن الأهلي

كشفت تقارير تركية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه، جناح طرابزون التركي، المعار حالياً إلى الريان القطري، ومصير عودته للنادي الأهلي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

أفاد الصحفي التركي إيرسان سردال بأن تريزيجيه غير سعيد في الريان، ويرغب في الرحيل بأسرع وقت ممكن، حيث يتقاضى 1.5 مليون يورو من الريان مع تحمل طرابزون جزءًا من المبلغ.

وأشار سردال عبر حسابه إلى أن تريزيجيه قد يحصل مع الأهلي على 1.3 مليون يورو، مع عقد لمدة ثلاث سنوات، وهذه التفاصيل هي ما تم مناقشته، حيث يبدو أن الاتفاق بين اللاعب والنادي شبه محسوم.

الريان يرحب بالإعارة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن طرابزون سبور مستعد للنظر في فكرة بيع محمود حسن “تريزيجيه” بشكل دائم للتخلص من تكاليف راتبه، حيث يدفع تقريباً 1.8 مليون يورو من راتبه أثناء فترة وجوده مع فريق الريان، في حين يتلقى 1.5 مليون يورو من النادي القطري.

ومن جانبه، يرحب الريان القطري بفكرة إنهاء إعارة تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد تصاعد احتمالية خروج الفريق من دوري أبطال آسيا منذ المرحلة الأولى، مع أنباء بشأن عدم ارتياح محمود حسن تريزيجيه في تجربته مع الريان القطري التي يخوضها على سبيل الإعارة، رغم أرقامه القوية والمؤثرة.

وقد ساهم تريزيجيه في تسجيل 6 أهداف خلال الموسم الحالي مع فريق الريان القطري، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات.