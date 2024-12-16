نجم ريال مدريد السابق يستعد للانتقال للأهلي

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الإثنين، 16-12-2024 10:14 ص

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن مفاجأة مدوية بموافقة ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد السابق، على الانتقال للنادي الأهلي، وفي انتظار حسم الأمر من جانب محمود الخطيب ومارسيل كولر ولجنة التخطيط في الأهلي.

قال الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" من ضمن الأسماء المطروحة على النادي الأهلي ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد السابق، تم عرضه من جانب إحدى شركات التسويق، وتم عرضه على إدارة الكشافة ومنه للمدير الرياضي محمد رمضان".

وأضاف هاني حتحوت:" تأخر رد الأهلي، بعدما كان اللاعب غير مرحبا باللعب في أفريقيا، هو لاعب حر من الصيف الماضي وكانت آخر محطاته إشبيلية، كان يشعر بالقلق من اللعب في إفريقيا، لكن قيل له أنه الأهلي وسيلعب في كأس العالم للأندية، ومع إنتر ميامي في الافتتاح".

أكد هاني حتحوت:" وافق دياز، لكن الأهلي تأخر في الرد، واللاعب مازال منتظرا للرد، في انتظار أن يعرض الأمر على محمود الخطيب ولجنة التخطيط، تمهيدا لاتخاذ القرار من جانب المدير الفني مارسيل كولر".

وأتم هاني حتحوت:" ماريانو دياز مكث في ريال مدريد 6 سنوات قبل رحيله عن الفريق".


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