بيان نارى لمرتضى منصور بعد قليل

الأربعاء، 28-10-2020
02:55 م
محمد عبد الحارس
أعلن المستشار مرتضى
منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيصدر بيانا بعد قليل، ردا على قرار مركز التسوية ببطلان
لائحة النادي.
وكتب "مرتضى
" عبر صفحته على "فيس بوك": "بعد قليل يصدر المستشار مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك بيان بالصوت والصورة عن المهزلة والمسخرة المستمرة قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة في التاريخ نادي بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة".
وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قرر بطلان
لائحة نادي الزمالك، وهو ما يترتب عليه عزل
نجل مرتضى
منصور وعودة هانى العتال
كنائب للرئيس وعبد الله جورج لعضوية مجلس الإدارة.