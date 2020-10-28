أبرز النتائج المترتبة على قرار بطلان لائحة الزمالك

الأربعاء، 28-10-2020
02:32 م
محمد عبد الحارس
بأعلان مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، بطلان
لائحة نادي الزمالك الحالية، ترتب على ذلك عدة قرارات أهمها إعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، وبالتالي إعادة عضويته لنادي الزمالك مرى أخرى، مع تواجد عبد الله جورج في عضوية مجلس الإدارة.
ويتضمن قرار البطلان
كل ما يترتب على اللائحة من آثار بما فيها الانتخابات التكميلية التي سبق وأن عقدت وانتخب على إثرها كلًا من أحمد مرتضى منصور، حمادة أنور، أحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين للصندوق.
وسيتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى، حمادة أنور وأحمد عادل من مجلس إدارة نادي الزمالك وفقًا للقرار.
وأخيرًا العودة للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين للصندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.