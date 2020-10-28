الأربعاء، 28-10-2020
03:10 م
محمد عبد الحارس
طالب هاني العتال
، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتفعيل حكم مركز التسوية والتحكيم.
وكشف "العتال
" خلال بيان صادر عنه، أن أول قرار سوف يتخذه بعد العوده هو تنفيذ قرارعزل مرتضي منصور من رئاسة النادى.
وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قرر بطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.
ويترتب على ذلك الحكم بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق.
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