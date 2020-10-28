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مركز التسوية يصدم مرتضى منصور

ارشيف
ارشيف
 
الأربعاء، 28-10-2020 12:45 م محمد عبد الحارس
أعلن الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، إن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قرر بطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.
وكتب "شعيب" عبر صفحته الرسمية :"بفضل الله صدور حكم ببطلان لائحة نادى الزمالك".
وكان مركز التسوية قد حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، علما بأنه كان قد أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل". ويترتب على ذلك الحكم بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق.
ويستعد نادى الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
 

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