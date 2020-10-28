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«مسخرة.. نادٍ بلا رئيس بلا لائحة».. مرتضى منصور يتوعد بالصوت والصورة

مرتضى
مرتضى منصور
 
الأربعاء، 28-10-2020 02:56 م محمد فضل

توعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بإصدار بيان شديد بالصوت والصورة، بعد قليل للرد على قررات مركز التسوية ببطلان لائحة ناديه بشكل رسمي- والتي وصفها بالمسخرة والمهزلة-، مما يثبت أحقية هاني العتال وعبد الله جورج في تواجدهما بمجلس القلعة البيضاء.
وكتبت صفحة مرتضى منصور الرسمية عبر "فيسبوك: "بعد قليل يصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيان بالصوت والصورة عن المهزلة والمسخرة المستمرة قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة في التاريخ نادي بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة".
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم /الأربعاء/ حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من آثار التي تم اعتمادها خلال عام 2019 في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات، حتى صدر الحكم اليوم في الدعوى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من أثار وثبوت صفة ممدوح عباس في الدخول بالدعوى.
 

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