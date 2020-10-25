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ضربة قوية لـ"مرتضى" بسبب "الخطيب"

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ضربة قوية لـ"مرتضى" بسبب "الخطيب"
 
الأحد، 25-10-2020 07:46 م الطيب حسين

تعتزم اللجنة الأولمبية رفض الشكوى التى تقدم بها مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك ، ضد محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والعامرى فاروق، نائب رئيس المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى، وذلك بسبب عدم حضور أي مسئول من الزمالك لجلستى التحقيق التى حددتها اللجنة يومى 15 و22 أكتوبر الجارى.

جاء هذا وفق مصدر مسئول باللجنة الأوليمبية، حيث صرح بأن مجلس الإدارة سوف يعتمد قرار الرفض الصادر عن رئيس لجنة التحقيق الدائمة باللجنة خلال الاجتماع المقبل.

وكانت لجنة التحقيقات باللجنة الأوليمبية قد حددت يوم 15 أكتوبر الجارى لحضور مسئول من الزمالك للتحقيق فى الشكوى باعتبار أن الزمالك هو صاحب الشكوى، ولذلك طلب رئيس لجنة لتحقيقات الاستماع لمبررات الشكوى من أحد مسئولى الزمالك ، قبل أن يتم استدعاء مسئولى الأهلى للرد على ما جاء فى شكوى الزمالك ، إلا أنه لم يحضر أى مسئول من الزمالك ، الأمر الذى جعل لجنة التحقيقات تستدعى مسئول من الزمالك ، للمرة الثانية للاستماع إلى أقواله للمرة الثانية، يوم 22 من نفس الشهر، ولكن لم يحضر مسئول الزمالك ، الأمر الذى جعل أن الشكوى كأن لم تكن.

وكانت اللجنة الأوليمبية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ، للتحقيق فى الشكوى طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية ومدونة السلوكيات والقيم والأخلاقيات، وتمت إحالة الشكوى إلى لجنة القيم والأندية والهيئات، التى أحالتها بدورها إلى لجنة التحقيق الدائمة المشكلة بمعرفة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والتى اتخذت الإجراءات القانونية للتحقيق فى الشكوى، وكانت البداية باستدعاء مسئول الزمالك للاستماع إلى أقوله.



 

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