مرتضى منصور ينفعل أثناء مرافعته على قرار عزله والمحكمة تصدر قرارها

الأحد، 18-10-2020
03:17 م
محمد فضل- متابعات
انفعل مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، أثناء مرافعته أمام مجلس الدولة في الطعن الذي
قدمه على قرار عزل
ه، مشيرًا إلى أن مستقبل النادى ينهار بسبب قرار العزل
خاصة أنه
مقبل على نهائى بطولة ووجب عليه كرئيس للنادى مساندة الفريق الأول، مشيرًا إلى أن
النادى مشترك به 50 مليون مصري ممنوعون من التظاهر على قرارات اللجنة.
جاء ذلك أثناء
مرافعته في جلسة الطعن المقام منه على قرار اللجنة الأولمبية بعزل
ه من رئاسة
النادي، حيث شهدت قاعة محكمة القضاء الادارى حالة من الجدل ووجه مرتضى لمحامى
الأولمبية تهمة التزوير، أثناء مرافعته أمام المحكمة
.
فيما أصدرت المحكمة
قرارها بتأجيل النظر في الدعوى، التي أقامها "منصور" ضد قرار اللجنة
الأوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية
لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.