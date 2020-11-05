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"بن شرقي" يزين قائمة المغرب واستبعاد نجم الأهلى الجديد

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بن شرقي
 
الخميس، 05-11-2020 02:13 م محمد عبد الحارس

يطير جناح الزمالك أشرف بن شرقي إلى المغرب بعد أستدعاء وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، له  للانضمام لقائمة أسود الأطلسي لمواجهة أفريقيا الوسطى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.
وشهدت قائمة منتخب المغرب استبعاد بدر بانون صفقة النادي الأهلي الجديدة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو - منير الكجوي - هشام المجهد.
خط الدفاع: أشرف حكيمي - عصام شباك - نصير مزراوي- غامك سايس - جواد يميق -  سامي مايي - حمزة منيدل - زهير فضال - نايف أكرد.
خط الوسط: نسيم بوجلاب - سفيان أمرابط - فيصل فجر - أيمن برقوق - عادل تاعرابت - سليم أملاح - حكيم زياش.
خط الهجوم: أشرف بن شرقي - سفيان رحيمي - أمين حاريت - يوسف النصيري - يوسف العربي - زكرياء أبو خلال.

 

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