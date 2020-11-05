ميدو: يشيد بمستوى مصطفى محمد

هنأ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بالزمالك بالمستوي المتميز الذي ظهر به خلال لقاء أمس أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو عبر تويتر، "جول مصطفى محمد جامد أوي بتاع رأس حربه كبير.. مفيش حد يقدر يقعد مصطفى احتياطي دلوقتي في مصر كلها".

وتابع :"حتى لو كان في نسبة تفكير من كابتن حسان البدري انه لسه محتاج شوية وقت دلوقتي مصطفى اجبر كابتن حسام انه لازم يكون المهاجم الأساسي للمنتخب.

وساهم مصطفي محمد فى صعود الفريق الأول بالزمالك للمباراة النهائية لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر.

