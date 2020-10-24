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البرازيل تحت رادار المنتخب قبل المباراة المنتظرة

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي
 
السبت، 24-10-2020 04:55 م أحمد سالم
بدأ الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في متابعة الفريق البرازيلي الذي سيواجهه يوم 16 نوفمبر المقبل بإستاد الجوهره بمدينة جدة السعودية ضمن برنامج الفريق للاستعداد لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم باليابان .

وبدأ جميع افراد الجهاز الفني معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض واسامه عبدالكريم في متابعة اللاعبين البرازيليين المنتشرين في كل الدوريات الاوربية بهدف التعرف عليهم قبل المواجهة، خاصة وان الفريق البرازيلي لديه طموحات في الحفاظ علي لقبه الذي حققه في أولمبياد ريودي جانيرو.

وكان اندريه جاردين المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي قد اعلن أمس رسميا  في مؤتمر صحفي اختيار 23 لاعبا لمواجهة المنتخب المصري بطل افريقيا والمنتخب السعودي وصيف بطل آسيا.
 
واكد شوقي غريب ان الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم علي تحقيق نتيجة طيبة امام نجوم البرازيل.
 

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