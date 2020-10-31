مدير المنتخب: اليوم سنعلن اختيارتنا من الأهلى والزمالك

السبت، 31-10-2020
10:00 ص
محمد عبد الحارس
قال محمد بركات
مدير المنتخب
الوطني، إن حسام البدري هو المسئول الوحيد عن اختيارات المعسكر
القادم استعدادا لمباراة توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وأضاف "بركات
" خلال تصريحاته التلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم": "اختيارات
لاعبي الأهلي والزمالك سيتم الإعلان عنها عقب مباراة طلائع الجيش في المباراة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز".
وأضاف: "هناك تواصل من محمد صلاح من قبل الجهاز الفني للمنتخب، وحتي هذه اللحظة لم نحدد من الذي سيرتدي شارة القيادة خلال معسكر المنتخب
القادم، ولكنها ستكون بالأقدمية".
واختتم: "كان هناك عدد من الأسماء كانت متواجدة في قائمة منتخب مصر، أمثال عمر جابر ومحمود حمدي الونش لكن الأصابة حرمتنا من تواجد الثنائي".