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مدير المنتخب: اليوم سنعلن اختيارتنا من الأهلى والزمالك

ارشيف
ارشيف
 
السبت، 31-10-2020 10:00 ص محمد عبد الحارس
قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن حسام البدري هو المسئول الوحيد عن اختيارات المعسكر القادم استعدادا لمباراة توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وأضاف "بركات" خلال تصريحاته التلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم": "اختيارات لاعبي الأهلي والزمالك سيتم الإعلان عنها عقب مباراة طلائع الجيش في المباراة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز".
وأضاف: "هناك تواصل من محمد صلاح من قبل الجهاز الفني للمنتخب، وحتي هذه اللحظة لم نحدد من الذي سيرتدي شارة القيادة خلال معسكر المنتخب القادم، ولكنها ستكون بالأقدمية".
واختتم: "كان هناك عدد من الأسماء كانت متواجدة في قائمة منتخب مصر، أمثال عمر جابر ومحمود حمدي الونش لكن الأصابة حرمتنا من تواجد الثنائي".
 

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