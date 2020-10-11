أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الدولية، خلال فترة الأجندة الدولية لاسيما على الصعيد الأوروبي، من بينها منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية

مباريات دوري الأمم الأوروبية

البوسنة والهرسك ضد هولندا – الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

إنجلترا ضد بلجيكا- الساعة السادسة مساء- على قناة beIN SPORT HD 1

كرواتيا ضد السويد – الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

بولندا ضد إيطاليا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

فرنسا ضد البرتغال – الساعة التاسعة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

روسيا ضد تركيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

الدوري المصري

الأهلي ضد بيراميدز- الساعة الثامنة مساء- على قناة أون تايم سبورت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي ضد الوداد – الساعة الثامنة مساء – على قناة beIN SPORT HD 8

الرجاء ضد الجيش الملكي – الساعة الثامنة مساء- على قناة beIN SPORT HD