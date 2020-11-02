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جهاز الفراعنة يعلن أسماء لاعبى الأهلى لمعسكر توجو

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البدرى
 
الإثنين، 02-11-2020 10:17 ص محمد عبد الحارس

يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أسماء اللاعبيبن الذين تم اختيارهم من صفوف الأهلي استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 14 و17 نوفمبر المقبل.
ولا يزال موقف حسين الشحات جناح فريق الأهلي لم يتحدد بسبب الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، فيما يدرس الجهاز، استبعاد صانع ألعاب النادى الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا"، من المعسكر على خلفيه الأزمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين محمد فضل عضو اللجنة الخامسية خلال مراسم تتويج الأهلى بدرع الدورى على ستاد السلام.
 

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