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اليوم.. الأهلي يسعى لتجديد الانتصارات أمام غزل المحلة

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الاهلي
Native
Teads
الأربعاء، 22-06-2022 09:20 ص


يستضيف الأهلي نظيره غزل المحلة مساء اليوم على ملعب السلام في الجولة الثانية والعشرين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات مرة أخرى بعد سقوطه أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك بالتعادل بهدفين لكل منهما يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الـ20 المؤجلة.

وتقام مباراة الأهلي وغزل المحلة على ملعب السلام اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022، في التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحل غزل المحلة بالمركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.
 

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