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موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

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الاهلي
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الأربعاء، 29-06-2022 09:29 ص
يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره سموحة، اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.
ويسعى النادي الأهلي إلى مواصلات الانتصارات في الدوري، وذلك بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين لهدف بالمباراة الأخيرة، والسعي نحو استعادة اللقب الغائب عن العام الماضي.
يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
تنقل مباراة النادي الأهلي أمام سموحة على قناة أون تايم سبورتس ويسبقها إستوديو تحليلي للعديد من نجوم الكرة.
يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، من أصل 19 مباراة لعبها الفريق، بينما يحتل فريق سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة من أصل 22 مباراة، من جدول الترتيب.
 

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