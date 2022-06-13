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موعد مباراة الأهلي ضد وايسترن كومباني والقنوات الناقلة

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الاهلي
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الإثنين، 13-06-2022 12:18 م

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره ايسترن كومباني في إطار  الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الأهلي وايسترن كومباني مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب الاهلي السلام في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.
وتذاع مباراة الأهلي وايسترن كومباني عبر قنوات اون تايم سبورتس وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.
 وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء امس على ملعب الأهلى we بالسلام بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.
 

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