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سيف زاهر: الأهلي حسم مصير «موسيماني» بهذا القرار

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موسيماني
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الإثنين، 13-06-2022 08:56 ص

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل اجتماع مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي عقد أمس الأول السبت، بعد عودة المدرب من المغرب.
وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«محمود الخطيب، ومسؤولي الأهلي كسبوا موسيماني 3 – 0»، مضيفًا: «موسيماني مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة بشروط الأهلي».
وأضاف: «موسيماني، في بداية الاجتماع قال أنا مش هدخل حد الجهاز الفني، أنا عارف إن الأهلي يُجهز مدرب عام، لتعيينه في الجهاز الفني»، مضيفًا :«مسؤولو الأهلي قالوا لـ موسيماني، (لدينا ثقة كبيرة في سامي قمصان، ولا نرغب في استقدام مدرب عام)».
وتابع:«موسيماني، قال إنه يتعرض لهجوم شرس في الفترة الأخيرة، الأهلي قال (هذا الهجوم نتيحة تصريحاتك وأداءك والأهلي جمهوره يعمل اللي هو عاوزه من حقه ينتقدك وعليك أن تتقبل، لأنه دعمك كثيرًا».
وأكمل: «مسؤولو الأهلي قالوا للمدرب الجنوب أفريقي إن الإجازات التي يمنحها للاعبين كثيرة والأحمال قليلة، المدير الفني وعد بإعادة النظر في هذا الأمر».
 

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