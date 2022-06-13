موسيماني يفاجئ الجميع ببيان «مفخخ» بعد رحيله عن الأهلي

الإثنين، 13-06-2022
07:39 م
بعد
ساعات من إعلان الأهلي رحيله، كتب المدرب بيتسو موسيماني بيان
ا أكد خلاله أن القرار
جاء "متبادلا" بعد جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة،
مستخدما لغة عاطفية غلب عليها العرفان، لكن البيان
أثار مزيدا من الجدل بين جمهور القلعة
الحمراء.
وكتب
النادي الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
فصل النهاية بإعلان فسخ العقد بالتراضي
بين الطرفين عقب فترة من الشكوك حول استمرار المدرب على رأس قيادة فريق القلعة الحمراء.
النادي
الأهلي أعلن في بيان
رسمي اليوم الاثنين رحيل بيتسو موسيماني
بناء على طلبه، وجاء في
نص البيان
: "طلب موسمياني عدم الاستمرار والاكتفاء بالفترة الماضية".
وفي
وقت لاحق، نشر موسيماني بيان
ا قال فيه إنه حزين لرحيله عن قيادة الفريق المصري، ووجه
رسالة عاطفية للجمهور، وتمنى أن يعود من جديد لقيادة الأهلي.
وقال
المدرب:" يحزنني أن أعلن أنني مع جهازي الفني كابيلو رانجواجا وموسى ماتلابا وكايل
سولومون سنغادر النادي الأهلي على الفور. بدأت الرحلة التي سبتقى دائما في قلوبنا في
أكتوبر 2020 وبالحب الذي قابلناه شعرنا أننا في بيتنا بالفعل، على الرغم من أننا شعرنا
بالضغط بعد انضمامنا لنادي القرن وكنا نعرف أننا جئنا إلى القاهرة من أجل سبب ما وبالفعل
نفذنا ما جئنا من أجله".
وأشار
موسيماني
أنه كان يتعين عليه طوال الوقت "تحدي الوضع الراهن ووضع الفريق، ووصلنا
إلى نهائي إفريقيا 3 مرات متتالية وحققنا كل هذه الانتصارات في 20 شهرا".
وتابع:"
أود أن أشكر الكابتن الخطيب لوضع ثقته وإيمانه بي وصبره وتعاونه وقيادته وتواضعه الذي
جعلوا عملي أسهر بكثير وسمح لي أن يتم تلبيه رغباتي لأكون مدرب لأكبر ناد في القارة،
وسأكون ممتنا بذلك إلى الأبد".
"إلى
مجلس الإدارة واللاعبين شكرا لكم على ثقتكم في قدراتي، وبدونكم لم يكن أي من هذه الإنجازات
ممكنا. إلى الجمهور الأحمر، 70 مليون من مشجعي الأهلي الذين وقفوا بجانبي طوال هذه
الرحلة، لقد كنتم مصدرا للإلهام بالنسبة لي ولم يسبق أن شعرك بهذا الحب، والآن تقدر
أن أكون بعيدا".
"شغفكم
بكرة القدم هو شيء سوف يكون معي أينما ذهبت وسوف أستعين به لإلهامي. أشعر بالتواضع
حقا وأتمنى أن نجتمع مرة أخرى، الحمد لله.. شكرا".