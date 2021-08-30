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بـ 27 لاعبًا.. مصر تواجه أنجولا في تصفيات كأس العالم دون حضور جماهيري الأربعاء

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الإثنين، 30-08-2021 01:09 م

تأكد إقامة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام أنجولا المقرر إقامتها بعد غدا الأربعاء باستاد الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بدون حضور جماهيري .
وجاء غياب الحضور الجماهيري عن مباراة منتخب مصر وأنجولا خوفا من انتشار فيروس كورونا نتيجة التكدس والازدحام الجماهيري .
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.
شملت قائمة  منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.
 وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني .
وضم حسام البدري 9 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب مصر و6 لاعبين من الزمالك وضم البدرى من بيراميدز 4 لاعبين هم على جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن سموحة اثنين لاعبين وهم مصطفى فتحى والهانى سليمان ومن الإسماعيلى باهر المحمدى إلى جانب اللاعبين المحترفين .
 

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