صدمة لجماهير الأهلي..صفقة تاريخية مع الهلال السعودي بطلها محمد الشناوي

الثلاثاء، 17-08-2021
09:38 ص
أثار تقرير نشره
موقع "سعودي دوت كوم"، صدمة لدى جماهير
النادي الأهلي المصري، بعد حديثه
عن صفقة تاريخية بين النادي والهلال السعودي
، يحصل بموجبها الأخير على خدمات محمد
الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء.
وبحسب الموقع السعودي،
فإن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال، في طريقه للانتقال للنادي
الأهلي.
وسبق للإيطالي
جيوفينكو، اللعب مع فريق يوفنتوس بين عامي 2008، 2011، وبين عامي 2012، 2015.
وأشار الموقع
إلى أن نادي الهلال يسعى لبيع لاعبه بشكل سريع لتسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا،
وقد يستغل ذلك في عقد صفقة تبادلية مع الأهلي، ينتقل بموجبها محمد الشناوي
للنادي
السعودي.
وأوضح الموقع أن
ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، طلب التعاقد مع حارس مرمى، وهو الأمر الذي
جعل النادي يدخل في صراع مع النصر، الذي يرغب في التعاقد مع الشناوي أيضًا، ما
يجعل “ الزعيم” منفتحًا لإجراء صفقة تبادلية تاريخية مع الأهلي بحسب التقرير.
وكانت تقارير
صحفية أكدت رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع محمد الشناوي
من الأهلي.