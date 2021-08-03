منتخب مصر لليد يتأهل إلى نصف نهائي طوكيو بعد هزيمة ألمانيا

الثلاثاء، 03-08-2021
03:50 م
تأهل منتخب مصر
إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد
رجال، بعد
الفوز على ألمانيا
بنتيجة 31- 26، حيث من المقرر أن يواجه منتخب فرنسا.
موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:
تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس،
في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
أحداث مباراة مصر وألمانيا
:
بدأ منتخب مصر
اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن
طريق أحمد هشام دودو.
تقدم منتخب مصر
2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر
من هدف محقق للمنتخب الألماني
وواصل منتخب مصر
سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10
دقائق.
انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.
نجح منتخب مصر
في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.
الشوط الثاني:
وصل منتخب مصر
تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق،
وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.
تراجع منتخب مصر
بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا
الفارق إلى 3 أهداف.
انتفض منتخب مصر
بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.
أنهى المنتخب المصر اللقاء متفوقا 31 - 26.