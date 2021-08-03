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منتخب مصر لليد يتأهل إلى نصف نهائي طوكيو بعد هزيمة ألمانيا

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الثلاثاء، 03-08-2021 03:50 م

تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31- 26، حيث من المقرر أن يواجه منتخب فرنسا.
موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:
 تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
أحداث مباراة مصر وألمانيا:
بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.
تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني
وواصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.
انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.
نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.
الشوط الثاني:
وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.
تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.
انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.


أنهى المنتخب المصر اللقاء متفوقا 31 - 26.
 

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