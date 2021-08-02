الإثنين 02 أغسطس 2021
توقيت مصر 10:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من الكويت بشأن العمالة الوافدة من مصر

السديس لـ السعوديين: انتظروا المفاجأة الكبرى

أول صور للعملات الجديدة من فئة 10 و20 جنيهًا

الإعلامي الكويتي محمد المؤمن يغير اسمه بعد اعتناقه المسيحية

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مصرع يوتيوبر شهير أثناء تصوير فيديو خطير

تصعيد مفاجئ من إدارة الزمالك ضد الأهلي

المهرة البحرينية تتصدر الترند بفيديو مثير في عيد ميلادها

خالد الغندور يحسم صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك بشكل نهائي

وفاة اثنين من الإعلامين السعوديين خلال 48 ساعة

ADS
 

الأوليمبية : ميداليتين لمصر في أولمبياد طوكيو في هذه الألعاب

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 02-08-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، أن بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 لا زال لديها فرصة لتحقيق ميداليتين جديدتين خلال الأيام المقبلة ليكون المجموع النهائي 4 ميداليات .
وأشار العريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 إلي أنه  خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك العديد من المنافسات لكن لابد أن ننتظر حتى أخر أيام دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لحسم عدد الميدالية التي تحققت، مضيفا هدفنا خلال تواجدنا في أولمبياد طوكيو 2020 كان تخطي الثلاث ميداليات أو الوصول إلى 5 ميداليات في أخر المنافسات".
و أضاف :" منتخب كرة القدم بذل أفضل ما لديه وقدم أداء مميز قبل خروجه أمام البرازيل، ومنتخب اليد جاهزين لمواجهة ألمانيا بمعنويات عالية، ونتمنى وصولهم إلى المربع الذهبي، لافتا إلي أن الأرقام التي تحققت حتى الآن في طوكيو كانت قريبة من المتوقع، لا نلوم على أبطالنا في السباحة فكان هناك بعض المكاسب مثل ظهور يوسف رمضان صاحب الـ 18 عام بمستوى جيد".
 

إقرأ ايضا

سما فاروق

سما فاروق تنتظر ربع نهائي الكانوي والكاياك

ارشيفية

تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم الإثنين في أولمبياد طوكيو 2020

سيد-عبدالحفيظ2

تصعيد مفاجئ من إدارة الزمالك ضد الأهلي

أخبار متعلقة

سما فاروق

سما فاروق تنتظر ربع نهائي الكانوي والكاياك

ارشيفية

تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم الإثنين في أولمبياد طوكيو 2020

ملاك

ملاك: أتمني لقاء صلاح لهذا السبب

ارشيفية

تعرف علي جدول مواعيد منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020

138-211014-egypt-olympic-team-vs-argentina-tokyo-2021_700x400

بي إن سبورت تصدم المصريين بشأن بث مباراة المنتخب الأولمبي والبرازيل

احمد حجازي

رقم تاريخي ينتظر حجازي في أولمبياد طوكيو