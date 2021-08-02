الأوليمبية : ميداليتين لمصر في أولمبياد طوكيو في هذه الألعاب

الإثنين، 02-08-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، أن بعثة مصر في
أولمبياد طوكيو 2020
لا زال لديها فرصة لتحقيق ميداليتين جديدتين خلال الأيام
المقبلة ليكون المجموع النهائي 4 ميداليات .
وأشار العريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 إلي أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك العديد من المنافسات
لكن لابد أن ننتظر حتى أخر أيام دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو
لحسم عدد الميدالية
التي تحققت، مضيفا هدفنا خلال تواجدنا في أولمبياد طوكيو 2020
كان تخطي الثلاث ميداليات
أو الوصول إلى 5 ميداليات في أخر المنافسات".
و أضاف :" منتخب كرة القدم بذل أفضل ما لديه وقدم أداء
مميز قبل خروجه أمام البرازيل
، ومنتخب اليد جاهزين لمواجهة ألمانيا بمعنويات عالية،
ونتمنى وصولهم إلى المربع الذهبي، لافتا إلي أن الأرقام التي تحققت حتى الآن في طوكيو
كانت قريبة من المتوقع، لا نلوم على أبطالنا في السباحة فكان هناك بعض المكاسب مثل
ظهور يوسف رمضان صاحب الـ 18 عام بمستوى جيد".