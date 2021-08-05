موعد مباراة منتخب مصر لليد على الميدالية البرونزية

الخميس، 05-08-2021
03:34 م
خسر منتخب مصر
الأول لرجال كرة اليد
بقيادة مديره الفني الإسباني
روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت
بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة
اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة
13 - 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.
وينتظرمنتخب مصر
الخاسر من المواجهة التي تجمع بين السويد
والدنمارك للعب معه على الميدالية البرونزية
والتى من المقرر إقامتها فى العاشرة صباح
يوم السبت المقبل.
وصعد منتخب لنصف
نهائي الأولمبياد بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 31 - 26، فيما تأهل المنتخب
الفرنسي عقب اكتساحه لنظيره البحريني بنتيجة 42 - 27.