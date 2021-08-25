بعد حرمان صلاح والنني.. ميدو يفجر مفاجأة عن عدم مشاركة لاعب ثالث مع المنتخب

الأربعاء، 25-08-2021
11:25 ص
فتح النجم أحمد حسام "ميدو
"، النار على رابطة الدوري الإنجليزي بسبب محاولات ابتزاز المنتخبات الوطنية بعدم ارسال لاعبي أندية البريميرليج إلى منتخباتهم خلال الأجندة الدولية.
وقال ميدو
فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "رابطة الدوري الإنجليزي تستغل مرض وفيروس كورونا أسوء استغلال برفضها ارسال اللاعبين إلى المنتخبات الوطنية، ويجب تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم فى هذا الأمر لأنه موضوع شائك".
وأكد ميدو
أن محمد صلاح
ومحمد النني
لن يكونا متواجدان فى مباراة أنجولا وأيضا احمد حجازي بسبب القواعد التى تضعها السعودية.
ويستعد منتخب مصر
لخوض مباراتين مهمتين أمام أنجولا والجابون والمقرر إقامتهما 1 و 5 سبتمبر المقبل فى الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.