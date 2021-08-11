الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 17:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ينحر زوجته أثناء نومها معه.. جريمة مروعة تهز السعودية

بعد زواجها من شاب.. فنانة شهيرة تثير الجدل بحملها في عمر الـ68

بعد مظاهرة الحب له.. أحمد مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن محمد عبدالشافي

غياب 11 لاعب.. شوبير يعلن عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

السودان يعلن تسليم «البشير» وآخرين للجنائية الدولية

ياسمين الخطيب تثير الجدل في حفل زفافها.. والمفتي يحسم الأمر

اكتشاف علامة تظهر في السيدات تدل على الموت المبكر

خبيرة تغذية تحذر من أمراض خطيرة يسببها تناول البطيخ مع البذور

رامي رضوان يكشف حقيقة معرفة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها قبل رحيلها

مخلة وصادمة.. ننشر الصور التي حذفتها رهف القنون

ADS
 

بعد مظاهرة الحب له.. أحمد مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن محمد عبدالشافي

1628633602
ا
Native
الأربعاء، 11-08-2021 02:24 م

تصدر نجم نادي الزمالك محمد عبدالشافي، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهدف الذي أحرزه أمس لفريقه في شباك الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، زالذي انتهي بفوز الزمالك 2-1 بهدف غالي أحرزه "عبدالشافي" في وقت صعب.
وحاز "عبدالشافي" وهو – رجل المباراة- على إشادات كبيرة من المحللين والجمهور بسبب مجهوده الكبير وأخلاقه في الملعب، فيما عبر أحمد مرتضي منصور  عن حبه له .
وغرد أحمد مرتضي منصور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا : "يظل عبد الشافي لاعبي المفضل لمن لا يعلم طلبت من عبد الشافي تغيير قيمه عقده بالزيادة عند إعارته للسعوديه شكرني وأجابني بأن قيمه العقد كافيه له وعند عودته لم يتفاوض معي ووافق على ما طرحه النادي بلا نقاش.
سجل الهدف محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية الذي ارسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسة قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .
سجل الهدف الأول للزمالك  يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية  لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .




 

إقرأ ايضا

mido-elnahar

ميدو يفجر مفاجأة: سيقلب موازين بطولة الدوري

201912190843284328

موسيماني يعلن قائمة الأهلي في مواجهة الإسماعيلي اليوم

19_2021-637642207582947790-294

الزمالك يعود لتصدر الدوري مؤقتًا بفوز صعب على الاتحاد السكندري

أخبار متعلقة

4202138956232871110

ميدو يفاجئ الجميع بتصريحات غير متوقعة عن موسيماني

الزمالك-ضد-غزل-المحلة-800x600

الزمالك يفوز على غزل المحلة 3-0 ويتصدر الدوري مؤقتًا

Capture

«أفشة» يثير الجدل بسبب أكله على عربة فول (فيديو)

19_2020-637447541160625170-62

مفاجأة.. برشلونة يعلن رحيل ميسي رسميًا ويكشف السبب

3611372-000_8ZG3DQ

خبر محزن قبل لقاء منتخب اليد إسبانيا على البرونزية

4202138956232871110

ميدو يرشح لاعب مفاجأة ليكون خليفة فرجاني ساسي في الزمالك