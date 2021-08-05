خبر محزن قبل لقاء منتخب اليد إسبانيا على البرونزية

الخميس، 05-08-2021
09:03 م
قال المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية،
من طوكيو، إن منتخب مصر لكرة اليد
قد مباراة قوية اليوم أمام فرنسا، موضحًا أن لاعب
ي
مصر قدموا كل ما لديهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار"
المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه يهنئ المنتخب الوطني على الأداء
المشرف رغم الخسارة اليوم.
ولفت إلى أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر ما اسعدنا
اليوم، و الجميع سيلعب يوم السبت المقبل أمام إسبانيا من أجل تحقيق ميدالية.
وأشار إلى أن لاعب
ي مصر قادرين على تحقيق، ونمتلك حراس مرمي
على أعلى مستوي لكن التوفيق لم يكن حليفنا.
وكشف أن اللاعب
على زين، لاعب
المنتخب تعرض لـ شرخ فى اليد
اليمنى، وهذا الأمر ليس سهلا، وكشف أن اللاعب
يريد المشاركة في مباراة إسبانيا المقبلة
للعب على المركز الثالث ولكن القرار سيكون للجهاز الطبي.