«أفشة» يثير الجدل بسبب أكله على عربة فول (فيديو)

أثار محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي
موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورته وهو يأكل على عربة
فول في الشارع، ما بين مشيد بتواضعه ومنتقد لهذا الفعل خوفًا عليه وكونه أخل
بالنظام الصحي الغذائي للاعبين.
من جانبه علق الإعلامي محمد الباز، على الصورة لافتا إلى
أن عددا من جماهير النادي الأهلى عبروا عن غضبهم إزاء هذا الأمر. .
وأوضح " الباز "، خلال تقديمه حلقة برنامج آخر
النهار، المذاع على فضائية النهار، أن هذه الواقعة انتشرت كالنار فى الهشيم، لافتا
إلى إن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر عليه كلاعب، خاصة أنه يتعارض مع النظام الغذائي
للاعبين، وجمهور الأهلى زعل من التصرف ده.