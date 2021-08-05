الخميس 05 أغسطس 2021
توقيت مصر 16:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موعد مباراة منتخب مصر لليد على الميدالية البرونزية

سائح عربي يتحرش بـ فرح الزاهد داخل فندق والشرطة تتدخل

نادٍ سعودي يقدم عرضًا لضم مهاجم الأهلي

مفاجأة بشأن «فتاة الفستان».. راسبة في 6 مواد

ملابس داخلية على مقهى.. ابنة أحمد راتب ترد على صوره التي أثارت الجدل

نهلة زكي تحصل على حكم بحبس «السبكي» 3 سنوات

بعد رحيلهما.. مشهد مبكي يجمع مشاري البلام وانتصار الشراح

فيديو مدته 30 ثانية يوثق لحظة هتك عرض فتاة الهرم بمنطقة عفتها

بعد ضجة صورها الجريئة.. أول تعليق من دنيا بطمة على إصابتها بكورونا

زوج ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يقلقان الجمهور على حالتها مجددًا

ADS
 

ميدو يرشح لاعب مفاجأة ليكون خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

4202138956232871110
ميدو
Native
الخميس، 05-08-2021 10:36 ص

أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق٬ باللاعب محمد عبدالعاطي٬ لاعب خط وسط فريق وادى دجلة٬ مؤكدًا أنه مميز للغاية٬ وأنه أول من منحه الفرصة عندما كان يتولى تدريب الفريق الدجلاوي.
وقال ميدو فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد عبدالعاطي لاعب مميز ويستطيع أن يلعب فى الزمالك والأهلى لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية رائعة".
وأضاف: "أنصح الزمالك بالتعاقد مع أحمد سعيد لاعب وادى دجلة لأنه يستطيع خلال موسم أن يكون خليفة فرجاني ساسي بسبب امتلاكه مؤهلات فنية مميزة للغاية وشخصية داخل الملعب وخارجه".
وعلى جانب أخر ، توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.
وينتظر أن يعقد مسئولو اللجنة جلسة مع أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، بحضور كريم البلق، وكيل أعماله، عقب مواجهة غزل المحلة في المسابقة المحلية  للاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تمسكه بالإبقاء على أشرف بن شرقى لاعب الزمالك وهداف الفريق الأبيض ضمن صفوف الفريق، وسرعة الانتهاء من تمديد تعاقده لإضفاء المزيد من الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسى وتفادى السيناريو الذى حدث مع فرجانى ساسى.
 

إقرأ ايضا

000_9JR3LR

موعد مباراة منتخب مصر لليد على الميدالية البرونزية

received_1951727461647926-606dd21b89ea1

نادٍ سعودي يقدم عرضًا لضم مهاجم الأهلي

1-1454988

منتخب مصر لكرة اليد يودع حلم الذهب في أولمبياد طوكيو

أخبار متعلقة

image

خالد الغندور يحسم صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك بشكل نهائي

2021070306050050

كارتيرون يفجر مفاجأة: رمضان صبحي سيمثل إضافة قوية للزمالك

239294

شوبير: مصطفى محمد حزين..وهذا النجم أول الراحلين عن الزمالك

عمر-ربيع-ياسين

عمر ربيع ياسين يكشف عن النادي الأقرب للفوز بالدوري

Capture

بعد الفوز على الإنتاج الحربي.. شوقي السعيد يسخر من الأهلي ويستفز الجمهور

shikablalalalswalallalalala

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بصورة مفاجئة