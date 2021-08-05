ميدو يرشح لاعب مفاجأة ليكون خليفة فرجاني ساسي في الزمالك

الخميس، 05-08-2021
10:36 ص
أشاد أحمد حسام ميدو
نجم منتخب مصر السابق٬ باللاعب
محمد
عبدالعاطي٬ لاعب
خط وسط فريق وادى دجلة٬ مؤكدًا أنه مميز للغاية٬ وأنه أول من منحه
الفرصة عندما كان يتولى تدريب الفريق الدجلاوي.
وقال ميدو
فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع
على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد عبدالعاطي لاعب
مميز ويستطيع أن يلعب فى الزمالك
والأهلى لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية رائعة".
وأضاف: "أنصح الزمالك
بالتعاقد مع أحمد سعيد لاعب
وادى
دجلة لأنه يستطيع خلال موسم أن يكون خليفة فرجاني ساسي
بسبب امتلاكه مؤهلات فنية مميزة
للغاية وشخصية داخل الملعب وخارجه".
وعلى جانب أخر ، توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك
برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء
لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.
وينتظر أن يعقد مسئولو اللجنة جلسة مع أشرف بن شرقى، لاعب
الزمالك
، بحضور كريم البلق، وكيل أعماله، عقب مواجهة غزل المحلة في المسابقة المحلية للاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالعقد
الجديد حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.
وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تمسكه
بالإبقاء على أشرف بن شرقى لاعب الزمالك
وهداف الفريق الأبيض ضمن صفوف الفريق، وسرعة
الانتهاء من تمديد تعاقده لإضفاء المزيد من الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسى وتفادى
السيناريو الذى حدث مع فرجانى ساسى.