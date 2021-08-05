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مفاجأة.. برشلونة يعلن رحيل ميسي رسميًا ويكشف السبب

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ميسي
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الخميس، 05-08-2021 09:08 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي .
وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".
" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".
وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".
وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".
 

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