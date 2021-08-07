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الزمالك يفوز على غزل المحلة 3-0 ويتصدر الدوري مؤقتًا

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السبت، 07-08-2021 06:24 م

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره غزل المحلة، بنتيجة 3-0، ليعود لتصدر الدوري المصري برصيد 64 نقطة مؤقتًا، فيما ينتظر نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والذي يمتلك 61 نقطة.
 

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