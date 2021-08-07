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الزمالك يفوز على غزل المحلة 3-0 ويتصدر الدوري مؤقتًا
ا
Native
السبت، 07-08-2021
06:24 م
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك
، على نظيره
غزل المحلة
، بنتيجة 3-0، ليعود لتصدر الدوري المصري برصيد 64 نقطة مؤقتًا، فيما ينتظر نتيجة
مباراة
الأهلي وسيراميكا كليوباترا والذي يمتلك 61 نقطة.
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بث مباشر
مباراة
الزمالك
غزل المحلة
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