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بعد مباراة بيراميدز.. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بشكل عاجل

الأهلي-وبيراميدز-1
الاهلي وبيراميدز
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الثلاثاء، 11-04-2023 09:15 ص

 

 

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق  نقل رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي إلي المستشفي بسبب إصابته في مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي تويتر :" نقل رامي ربيعة إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي وبيراميدز ".

 

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

 

وبدأ اللقاء بهدوء حذر بين الفريقين، واعتمادا على التمريرات القصيرة دون تشكيل خطورة على المرميين.

 

وتعرض اللاعب محمد هاني إلى إصابة قوية في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وتم استدعاء الجهاز الطبي، تم علاجه واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

 

وفي الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة احتسب حكم المباراة أمين عمر ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد اعتراض لاعب بيراميدز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

 

وطالب لاعبي بيراميدز بالعودة لتقنية الـ VAR، وبالفعل فحص أمين عمر الفار وألغى ركلة الجزاء وأعاد الكرة لفريق بيراميدز.

 

وتعرض اللاعب عبد الله السعيد للإصابة بد تدخل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي معه في كرة أمام منطقة الجزاء، وتوقف اللعب وتم استدعاء الجهاز الطبي الذي حمله منقولا متأثرا باصابته خارج الملعب.

 

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