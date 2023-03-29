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لا يستطيع الكلام.. تطورات حالة محمود الخطيب بعد إصابته بكورونا

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الخطيب
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الأربعاء، 29-03-2023 10:48 ص

 

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن نبأ سيئ لجماهير الأهلي بشأن الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

 

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “الخطيب أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم استقدام أجهزة أكسجين له بالمنزل”.

 

وتابع: “محمود الخطيب مش قادر يتكلم، لكنه يؤازر النادي الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا”.

 

واختتم: “الخطيب مش بياكل حاجة وعايش على المحاليل، ولا يوجد تواصل بينه وبين أعضاء مجلس إدارة الأهلي”.

 

وأكمل: “الخطيب كان صايم ولكن الدكاترة أجبروه على الإفطار اليوم، نظرًا لتناوله بعض الأدوية، فهو بيحط أنبوبة الأكسجين على وجهه وهناك رعاية جادة الآن، ويحتاج إلى 48 ساعة وهو مصمم على حضور مباراة الأهلي والهلال في الاستاد، هو مبيتكلمش مع أحد، لكن الأمور ثابتة الحمد لله، هو يحتاج إلى الراحة وعدم الكلام وعدم المجهود وإن شاء الله، يعود إلى النادي الأهلي وربنا يشفيه ويعافيه”.

 

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