بعد قرار لجنة الاستئناف.. مفاجأة عن مشاركة كهربا في مباراة السوبر





كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب السابق موقف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم 5 مايو المقبل .

تأجيل تظلم كهربا

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن لجنة الاستئناف قررت تأجيل النظر في تظلم الأهلي ضد عقوبة كهربا حتي بعد مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأضاف شوبير أنه في هذه الحالة سيكون من حق كهربا المشاركة في المباراة بشكل طبيعي وتأجيل تنفيذ عقوبة الإيقاف 12 مباراة.

كهربا يشارك في السوبر

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 5 مايو المقبل علي استاد محمد بن زايد بالامارات في مباراة السوبر المصري.