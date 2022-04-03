الإثنين 04 أبريل 2022
توقيت مصر 06:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار رسمي بوقف عرض إعلان الملابس الداخلية

بسبب مشاهد فاضحة.. أول تعليق من أسرة مسلسل «دنيا تانية» بعد وقفه

ياسر جلال يتصدر الترند.. ماذا قال مغردون عن تجسديه شخصية «السيسي»؟

رسميًا.. «فيفا» يحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

صاحب محل ملابس: أصور النساء بعد خلع ملابسهن في البروفة

المنوفية.. أحرق طليق شقيقته في نهار رمضان والسبب صادم

بعد عدم التأهل لكأس العالم.. موقف مفاجئ من صلاح بشأن عقده مع ليفربول

شاهد واقعة نادرة.. بايرن ميونخ يلعب بـ 12 لاعبًا بالخطأ

إعلان الملابس الداخلية يثير أزمة

إبراهيم عيسى يثير الجدل: البقرة كلها أنوثة وتستحق أن تُقدّس

ADS
 

بعد عدم التأهل لكأس العالم.. موقف مفاجئ من صلاح بشأن عقده مع ليفربول

621e6a96423604089f4921c8
ا
Native
Teads
الأحد، 03-04-2022 01:32 م

تصدر النجم المصري  محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عناوين وأغلفة الصحف العالمية، بعد موافقته على تجديد عقده مع الريدز والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا للصحف العالمية، فإن  محمد صلاح اقترب من تجديد عقده مع ليفربول مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

mirror
 أخيرًا..   محمد صلاح يقترب من توقيع عقد جديد مع ليفربول حتى نهاية مسيرته

أزمة عقد محمد صلاح الجديد على وشك الانتهاء

sky sports:

سيعتزل في الريدز.. محمد صلاح يقترب من تجديد عقده

eurosport

لمدة 4 سنوات .. محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً

talksport

محمد صلاح على وشك تجديد عقد جديد "سيبقيه في ليفربول حتى نهاية مسيرته".

dailymail

محمد صلاح يخفض مطالبه من أجل الاستمرار في ليفربول

football london:

محمد صلاح يقرر الاستمرار في ليفربول

dailystar

بعد تغيير رأيه .. محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

محمد صلاح سينهي مسيرته في أنلفيد


 

إقرأ ايضا

2022_3_29_22_34_40_925

رسميًا.. «فيفا» يحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

624936c64c59b75a6d686402

شاهد واقعة نادرة.. بايرن ميونخ يلعب بـ 12 لاعبًا بالخطأ

19_2022-637807962839476791-947

موعد وتشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني اليوم

أخبار متعلقة

موعد-مباراة-ليفربول-وواتفورد

علامات الحزن والغضب تظهر على صلاح بعد استبداله مع ماني

image

شاهد ماذا فعل ليفربول لمواساة صلاح وتخفيف حزنه

Mohamed_Salah_2018

شاهد أول ظهور لـ صلاح بعد الهزيمة من السنغال.. كلمات مؤثرة وتلميح بالاعتزال

medium_2022-03-28-4761887e6e

رئيس اتحاد الكرة يوضح حقيقة اعتداء جماهير السنغال على لاعبي المنتخب

image

تعليق «مستفز» من ساديو ماني على «إنستجرام»

محمد-صلاح-11

بنسبة 60%.. محمد صلاح يغادر ليفربول إلى هذا النادي الكبير