بعد عدم التأهل لكأس العالم.. موقف مفاجئ من صلاح بشأن عقده مع ليفربول

الأحد، 03-04-2022
01:32 م
تصدر النجم
المصري محمد صلاح لاعب
فريق ليفربول
،
عناوين وأغلفة الصحف العالمية، بعد موافقته على تجديد عقده مع الريدز والذي ينتهي
بنهاية الموسم المقبل.
ووفقا للصحف
العالمية، فإن محمد صلاح
اقترب من تجديد
عقده مع ليفربول
مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
mirror
أخيرًا.. محمد صلاح
يقترب من توقيع عقد جديد مع ليفربول
حتى نهاية مسيرته
أزمة عقد محمد
صلاح الجديد على وشك الانتهاء
sky sports:
سيعتزل في
الريدز.. محمد صلاح
يقترب من تجديد عقده
eurosport
لمدة 4 سنوات ..
محمد صلاح
يقترب من تجديد عقده مع ليفربول
مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً
talksport
محمد صلاح
على
وشك تجديد عقد جديد "سيبقيه في ليفربول
حتى نهاية مسيرته".
dailymail
محمد صلاح
يخفض
مطالبه من أجل الاستمرار في ليفربول
football london:
محمد صلاح
يقرر
الاستمرار في ليفربول
dailystar
بعد تغيير رأيه
.. محمد صلاح
يقترب من تجديد عقده مع ليفربول
محمد صلاح
سينهي
مسيرته في أنلفيد