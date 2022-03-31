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شاهد أول ظهور لـ صلاح بعد الهزيمة من السنغال.. كلمات مؤثرة وتلميح بالاعتزال

Mohamed_Salah_2018
صلاح
Native
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الخميس، 31-03-2022 12:02 م
وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رسالة إلى اللاعبين بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وأرسل خلالها إشارات تلمح إلى اعتزاله اللعب دوليا.
وقال محمد صلاح داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء: "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".
وتابع: "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".
وشدد صلاح "فخور باللعب معكم وكان شرفا لي، وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".
واختتم صلاح رسالته: "لا يوجد الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا".
وقاطع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي صلاح في رسالته قائلا: "ستكون موجودا".
أشرف صبحي

وقبل حديث صلاح وجه وزير الرياضة كلمة للاعبي منتخب مصر عقب الخسارة من السنغال في ملحق تصفيات كأس العالم 2022.
وقال صبحي داخل غرفة ملابس المنتخب: "لا نستسلم أبدا، ما حدث حدث، لدينا مجلس إدارة مستقر لعدد من السنوات وجهاز فني جيد وأنتم أديتم ما عليكم".
وطالب في فيديو نشره المتحدث الرسمي باسم وزير الرياضة: "هناك فرق بين الانكسار والحزن، لن ننكسر رغم الحزن وتحدثوا مع الجماهير وسنبني على ذلك، وأطالبكم بألا تنكسروا".
وواصل "أعمار المنتخب صغيرة، ونريد أن نمتلك منتخبا متماسكا ولا زال أمامنا الكثير".

فيما قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة: "القادم أفضل ولدينا جهاز فني محترم ولاعبين رجال وسنكمل المشوار".

محمد النني

من جانبه، أوضح لاعب أرسنال الإنجليزي أن الخسارة من السنغال وفقدان بطاقة التأهل لـ كأس العالم "درس نتعلم منه اليوم".
وقال النني أثناء تحدثه مع وزير الرياضة: "من حقنا أن نحزن، اللاعبون رجال وقدموا كل ما عليهم".
وأضاف في فيديو نشره المتحدث باسم وزير الرياضة: "هذا حلمنا ولابد أن نحزن على عدم تحقيقه".
وواصل: "هي نقطة لابد أن نبدأ من عندها والقادم سيكون أفضل ونتعلم من درس اليوم".
وكان منتخب مصر قد خسر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح في المرتين.
 

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