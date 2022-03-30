تعليق «مستفز» من ساديو ماني على «إنستجرام»

الأربعاء، 30-03-2022
10:14 ص
احتفل
ساديو ماني
، بتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم
، عقب فوزه علي نظيره
منتخب مصر بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء، فى
المباراة النهائية للملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم
2022 في قطر
.
وكتب
ساديو ماني
عبر حسابه علي انستجرام "قطر
انا قادم مع اسودى
اراكم قريبا ان شاء الله"، وهو ما اعتبره البعض استفزازًا لمشاعر النجم محمد صلاح
، خاصة بعد
تصريحاته بأنه هزم صلاح
مرتين.
وتأهل
منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر
2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر
بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.
وكانت
مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم
الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.